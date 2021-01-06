Українцям пояснювали, чи скасовуватимуть жорсткий локдаун з 8 по 24 січня на тлі зниження заражуваності китайським вірусом
Гучну заяву під час брифінгу зробив глава МОЗ Максим Степанов, передає Politeka.net.
Так, міністр відреагував на чутки про можливе скасування тотального локдауну в Україні.
Максим Степанов розвіяв чутки і виступив проти скасування локдауну, який офіційно запрацює з 8 січня 2021 року, і попередив, що після новорічних свят прогнозується зростання захворюваності.
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Глава МОЗ також додав, що населення готове до локдауну, а підприємці були заздалегідь попереджені про введення нових обмежень.
"Всі розуміють, в тому числі і те, про що попереджають нас епідеміологи – після новорічних свят, і це ми прогнозуємо, буде зростання числа хворих китайським вірусом. Ми всі бачили, що все одно було масове скупчення людей, святкування. Так ми влаштовані. І ми відразу розуміли, що так буде відбуватися", – заявив Степанов на сьогоднішньому брифінгу.
Підсумовуючи, глава МОЗ додав, що через можливе зростання кількості хворих буде збільшуватися навантаження на систему охорони здоров'я.
Варто відзначити, що за останню добу в Україні офіційно зареєстровано 6911 нових випадків зараження китайським вірусом.
Жертвами зарази вже стали 19357 осіб (+228 за день), а перемогти недугу змогли 761898 пацієнтів.
Таким чином, з початку пандемії в Україні зафіксовано 1090496 випадків зараження.
Нагадавши, посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву
Як повідомляла Politeka, Робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву
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