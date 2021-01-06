Українцям пояснювали, чи скасовуватимуть жорсткий локдаун з 8 по 24 січня на тлі зниження заражуваності китайським вірусом

Гучну заяву під час брифінгу зробив глава МОЗ Максим Степанов, передає Politeka.net.

Так, міністр відреагував на чутки про можливе скасування тотального локдауну в Україні.

Максим Степанов

Максим Степанов розвіяв чутки і виступив проти скасування локдауну, який офіційно запрацює з 8 січня 2021 року, і попередив, що після новорічних свят прогнозується зростання захворюваності.

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Глава МОЗ також додав, що населення готове до локдауну, а підприємці були заздалегідь попереджені про введення нових обмежень.

"Всі розуміють, в тому числі і те, про що попереджають нас епідеміологи – після новорічних свят, і це ми прогнозуємо, буде зростання числа хворих китайським вірусом. Ми всі бачили, що все одно було масове скупчення людей, святкування. Так ми влаштовані. І ми відразу розуміли, що так буде відбуватися", – заявив Степанов на сьогоднішньому брифінгу.

Підсумовуючи, глава МОЗ додав, що через можливе зростання кількості хворих буде збільшуватися навантаження на систему охорони здоров'я.

українці, карантин, локдаун

Варто відзначити, що за останню добу в Україні офіційно зареєстровано 6911 нових випадків зараження китайським вірусом.

Жертвами зарази вже стали 19357 осіб (+228 за день), а перемогти недугу змогли 761898 пацієнтів.

Таким чином, з початку пандемії в Україні зафіксовано 1090496 випадків зараження.

Нагадавши, посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву

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