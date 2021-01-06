Американська ікона стилю і бізнесвумен Кім Кардашьян показала жаркий образ в нюдовому бікіні

Кім Кардашьян є однією з тих знаменитостей, які постійно експериментують зі стилем, змінюють догляд за собою і розповідають про новомодних дієтах, які пробують на собі, щоб скинути зайве. Так як Кім схильна до повноти, у неї особливий раціон, узгоджений з дієтологом.

На фото, представленому на фан-акаунті в Instagram, можна помітити, що із зайвою вагою зірка справляється досить успішно, а також може здивувати вельми жарким виглядом навіть в простому одноколірному купальнику.

"Я їм в основному рослинну їжу. Ніякого м'яса більше. Вівсянка і веганська ковбаса на сніданок, веганські тако - моє улюблене блюдо на обід. Салати теж гарні! Я люблю печену картоплю і картоплю фрі. Але тонкий, а не товстий картопля. Смузі з ірландського моху теж дуже хороші", - розповідала раніше Кардашьян у своїх інтерв'ю.

За словами Кім, в її родині дотримуються рослинної дієти, і лише її саршая дочка Норт вживає в їжу рибу та інші морепродукти.

"Є ще😋 хочу захопитися виглядом; дуже красиві губи, дуже красиві груди, дуже милий кошеня; це дуже і дуже добре; Малятко з підігрівом 💖; Королева кривих ліній і пишних вигинів 😍; солодкий гарячий вид; прекрасна жінка і не менш шикарні форми».

Раніше бізнесвумен Кім Кардашьян вразила неймовірною фігурою, одягнувшись в тісну білизну. Фотографією красуня поділилася у себе в Instagram.

"Тільки отримали", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Кім Кардашьян позує в тісній білизні в гардеробній, демонструючи розкішну фігуру. При цьому красуня елегантно сперлася об крісло, хвалячись ідеальним макіяжем і зачіскою.

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