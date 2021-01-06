Гігантські штрафи за порушення мовного закону набудуть чинності вже зовсім скоро

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка набирає чинності 16 січня 2021 року, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.

За порушення закону передбачені штрафи. Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі телеканалу "Прямий".

Він пояснив, що штрафи будуть стягуватися з суб'єкта господарської діяльності, а не з персоналу.

"Якщо протягом 30 діб таке порушення не буде усунуто, ми складаємо протокол і оголошуємо постанову про стягнення з підприємства штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не буде стягуватися з персоналу, який безпосередньо буде порушувати мовний закон, а буде стягуватися з підприємства", - уточнив Кремінь.

Нагадаємо, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, хто повинен складати обов'язковий іспит з державної мови в 2021 році.

За його словами, під дію закону про функціонування української мови як державної потрапляють міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори.

Нагадаємо про нові штрафи, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

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