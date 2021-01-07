Конгрес США затвердив підсумки президентських виборів, і визнав Джо Байдена президентом

Члени обох палат погодилися з позицією колегії вибірників, яка наприкінці грудня визнала переможцем кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Затвердити переможця виборів у Конгресі мали кількома годинами раніше, проте засідання довелося перервати через штурм будівлі Капітолію.

Прихильники Дональда Трампа, які мітингували в центрі міста, прорвали оточення і увійшли в будівлю Капітолію.

В результаті поліція застосувала сльозогінний газ і вогнепальну зброю, щоб витіснити людей. За останньою інформацією, в результаті заворушень загинули чотири людини, кілька десятків були затримані.

Зазначимо, також у Конгресі США оголосили про намір оголосити чинному президенту Дональду Трампу імпічмент.

Про це в Twitter написала конгресмен від Демократичної партії Ільхан Омар. На її переконання, Трамп не повинен залишатися на посаді глави держави до 20 січня, коли пройде інавгурація Джо Байдена.

"Я готую документи про імпічмент. Палата представників повинна оголосити Дональду Трампу імпічмент, а Сенат США – усунути його з посади. Ми не можемо дозволити йому залишатися на своїй посаді, це питання збереження нашої республіки, і ми повинні виконати нашу присягу", – йдеться в повідомленні політика.

Нагадавши, штурм Капітолію в США закінчився фатально, названо число загиблих: "щонайменше 14 поліцейських..."

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