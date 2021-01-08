Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) в яскравому костюмі показала "самий сік"

Зірка одягла топік з довгими рукавами, який обтягнув її розкішні груди, передає Politeka.net.

Довжина одягу була екстремальною, тому тканина навряд чи прикривала груди, задершись до межі.

Зірка одягла також обтягуючі шортики, що виділили розміри її пружних сідниць.

Струнка талія, підкачані ніжки - це ідеальна фігура гідна всіх похвал.

Зірка зробила собі просту зачіску, забравши волосся в пучок. В руках вона тримала червону банку з напоєм.

Кассандра позувала на капоті машини, демонструючи свої шикарні частини тіла з усіх ракурсів і широко посміхаючись.

"Хто-небудь ще шепоче, що за фігня, принаймні, 1000-ий раз сьогодні ?! 🥴 ",- написала Кассандра.

За шість годин пост зібрав понад 2500 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік зірки багато приємних повідомлень, яких вона гідна.

"Чарівно", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що зараз на сторінку брюнетки підписаний один мільйон осіб.

35-річна зірка "Playboy" Кассандра Сьєнега розповіла про себе, що у неї є не тільки мексиканські, але і німецьке коріння. Зірка займається рекламою бікіні з ранніх років. Модель знімалася на Багамах, Ямайці, Мауї, також побувала в Лас-Вегасі, Майамі, Гаваях, Сен-Мартені, Франції, Ібіці, Ямайці і Філіппінах. Модель зізналася: подорожі й фото - це її пристрасть.

Красуня зізналася, що мріє стати дружиною і мамою. При цьому вона пообіцяла, що буде зустрічати чоловіка в чому-небудь гарячому і домашньою їжею.

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