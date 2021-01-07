Відомий український хореограф, суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс знову потрапив до лікарні після перенесеного раніше двостороннього запалення легенів

Як передає Politeka.net, про це його син Грег повідомив в» сторіс " Instagram.

Тільки недавно підоровши серйозне захворювання хореограф знову опинився на лікарняному ліжку.

Грег Чапкіс звернувся до всіх небайдужих.

"Будь ласка, моліться за мого батька. Він повернувся в лікарню", - зізнався танцюрист.

Що послужило причиною нової госпіталізації знаменитого хореографа, і те, як він себе зараз почуває поки невідомо. Грег не став розповідати подробиці. Залишається тільки сподіватися, що все не надто серйозно, і Григорій Чапкіс скоро встане на ноги і буде радувати своїх шанувальників.

Наприкінці грудня повідомлялося, що Григорія Чапкіса доставили в лікарню на машині "швидкої допомоги". Артиста поклали в стаціонар і поставили діагноз " двостороння пневмонія", але тест на китайський вірус показав негативний результат. Суддя "Танців з зірками" зізнався, що боїться смерті, а також переживає за здоров'я своєї нової дружини. Тоді він пройшов курс лікування антибіотиками і повернувся додому.

Повідомлялося, що Чапкіс після лікування відчував себе значно краще.

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