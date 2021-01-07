Життя українців кардинально зміниться в період локдауну, який оголосили з 8 по 24 січня

Як стало відомо Politeka.net, склади рухатимуться маршрутами як приміського, так і далекого сполучення навіть після посилення карантину. Про це заявила прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця забезпечить всі протиепідемічні заходи безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов'язково масочного режиму під час подорожей і користуватися антисептиком", — наголошується в повідомленні на офіційному сайті. - "У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру".

Прес-служба додала, що компанія запустила 17 додаткових пасажирських поїздів на час зимових свят, вони почали курсувати за найпопулярнішими напрямками.

У той же час, Кабмін вввів суворі обмеження в інших сферах життя українців. Так на час зимового локдауну ресторанам і кафе заборонили приймати відвідувачів, закриються Спортзали, басейни, кінотеатри, Непродовольчі ринки і магазини, підуть на карантин всі навчальні заклади. Залишаться відкритими супермаркети, аптеки, Поштові відділення, банки, заправки і навіть салони краси, куди відвідувачі зможуть відправитися за попереднім записом. Розважитися українці зможуть на гірськолижних курортах, які теж продовжать працювати в період жорсткого карантину. Їжу ж можна буде закать через службу доставки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що тритижневий локдаун необхідний для запобігання чергової хвилі епідемії китайського вірусу, яку прогнозують після новорічних гулянь:

"Посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися і протягом свят", - попереджав він раніше".

Нагадаємо, посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву

Як повідомляла Politeka, робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону