Популярна актриса Ксенія Мішина спантеличила особистим святковим відео з коханим Олександром Еллертом

Ксенія вразила мережу у фіналі проекту "Холостяк", вибравши Олександра Еллерта, до якого частина шанувальників ставилася з недовірою. Тим не менш, зірка досить чітко дала зрозуміти, що не має наміру обговорювати особисте життя з громадськістю і дуже щаслива.

Поки користувачі мережі Instagram будують свої прогнози на майбутнє пари, зірки насолоджуються товариством один одного.

У мережі нещодавно з'явилося особисте відео закоханих, які їдуть в машині. Вони вирішили записати невеликий жартівливий ролик з привітанням, проспівали колядку і попросили за це грошей. Жартома пара також скинула номер карти.

Проте жартівливий ролик і витівка знаменитих артистів далеко не всім припала до смаку, частина користувачів Instagram відповіли в коментарях досить жорстко, засудивши поведінки Мішиної і Еллерта:

"Найбідніші; коли не запрошують на зйомки😂 😂; негарно з набитим ротом; вони прям один одного стоять; два чоботи пара 😂 в хорошому сенсі ❤ ️ ❤ ️ обожнюю обох❤; ще на карту скинути, і не смішно, огидно. Не прикол; 🔥гроші зло; побачивши його виникає бажання, віддати йому всю дрібницю з кишені А Ксенії, потрібен букет троянд вона гідна красива дівчина».

Після досить несподіваного фіналу закохана пара вирішила з'їхатися і вже навіть готується до розкішного весілля. За словами зіркової пари вони разом зняли окрему квартиру. Пара щасливо живе разом вже три місяці і не переживає з приводу побутових питань.

Фанати тим часом публікують на фан-акаунтах різні фото знаменитостей і показують кращі кадри з проекту. Також їм вдалося знайти рідкісні архівні фото зірок не тільки до зустрічі один з одним, але ще і в молодості - до слави і популярності в мережі.

Нагадавши, заведена» Холостячка " Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку