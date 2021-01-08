В українських супермаркетах заборонено купувати ряд товарів

Під забороною опинилися шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки, Свічки та інші Непродовольчі товари.



У Мережі вже почали публікувати знімки прилавків, на яких товари перев'язані червоно-білою стрічкою.

Крім опублікованих знімків, в мережі почалися і бурхливі обговорення нововведень. Серед обурених коментарів знайшлося місце і для гумору.



"Я зрозуміла!!! У всьому винні лампочки і шкарпетки з трусами! Це вони розносять в Україні! Я вимагаю за це відкриття Нобелівську премію! Прибравши лампочки і шкарпетки з трусами ми врятуємо людство від COVID", "Напевно, на цих товарах був помітний плазуючий коронавірус, тому і заклеїли по периметру його скотчем", "Не розумію, яка різниця між пляшкою води і парою шкарпеток, якщо вони продаються в одному магазині", "Короновірус, невірне, в шкарпетках до нас прийшов, тому, босоногих вірус не бере, а після нових платіжок, коли всіх знімуть штани, а де і труси, а купити не можна і запаси закінчаться, то короновірус втече сам", - писали українці в мережі.



Нагадаємо, що постановою Кабміну в період карантину зимових канікул дозволено продаж в магазинах продуктів харчування, засобів гігієни та кормів для тварин. Решту продукції необхідно замовляти онлайн.

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