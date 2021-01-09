Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) похвалилася великими формами в крихітному бікіні

Знаменита брюнетка показує ідеальні вигини в маленьких купальниках, передає Politeka.net. Форми зірки в крихітних бікіні вражають красою.

Цього разу модель одягла купальне вбрання зі зміїним принтом. Маленькі трикутні клаптики тканини навряд чи прикрили пишні груди. Останні вражали розмірами й заворожувала.

Модель також одягла маленькі плавочки на найтонших бретельках, що підстрибнули вище стегон.

Завершили образ різні прикраси. Зірка розпустила довге хвилясте волосся, яке створювало на голові прямо велику гриву.

Макіяж підкреслив пухкість губ, а також зробив акцент на великі очі з пишними віями.

"Вас лякають змії? У наші дні вони ввижаються всюди!",- підписала знімок зірка.

За вісім годин пост зібрав близько 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці дуже багато хорошого.

Раніше ми писали, що 35-річна Кассандра Сьєнега вже давно рекламує бікіні.

Зірка зізналася, що її ідеальний чоловік має почуття гумору, а також доглянутий.

"Обожнюю, коли чоловік носить костюм і добре пахне... мені хочеться стрибнути на нього і зірвати з нього одяг, як тигр кігтями", - розповіла модель.

Крім того, брюнетка любить чоловіків, які можуть її чогось навчити: від нової мови й страви до пози в ліжку.

Знаменитість описує себе, як дуже відкриту дівчину.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з Playboy намочила свої "булочки" і виставила їх у всій красі: "ти все божественніше"

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