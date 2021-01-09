Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) похвалилася великими формами в крихітному бікіні
Знаменита брюнетка показує ідеальні вигини в маленьких купальниках, передає Politeka.net. Форми зірки в крихітних бікіні вражають красою.
Цього разу модель одягла купальне вбрання зі зміїним принтом. Маленькі трикутні клаптики тканини навряд чи прикрили пишні груди. Останні вражали розмірами й заворожувала.
Модель також одягла маленькі плавочки на найтонших бретельках, що підстрибнули вище стегон.
Завершили образ різні прикраси. Зірка розпустила довге хвилясте волосся, яке створювало на голові прямо велику гриву.
71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."
Щасливий Остапчук вперше за довгий час показав старших дітей від першого шлюбу: "На тата зовсім не схожа"
Розкішна дружина DZIDZIO змусила милуватися собою, засвітивши зайве в мокрому купальнику: "це незабутньо"
Екс-кохана розкрила правду про зради нового "Холостяка", що чекає дівчат: "Море комплексів і..."
Стихія атакувала Харків, люди не можуть покинути місто: що відбувається
Макіяж підкреслив пухкість губ, а також зробив акцент на великі очі з пишними віями.
"Вас лякають змії? У наші дні вони ввижаються всюди!",- підписала знімок зірка.
За вісім годин пост зібрав близько 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці дуже багато хорошого.
Раніше ми писали, що 35-річна Кассандра Сьєнега вже давно рекламує бікіні.
Зірка зізналася, що її ідеальний чоловік має почуття гумору, а також доглянутий.
"Обожнюю, коли чоловік носить костюм і добре пахне... мені хочеться стрибнути на нього і зірвати з нього одяг, як тигр кігтями", - розповіла модель.
Крім того, брюнетка любить чоловіків, які можуть її чогось навчити: від нової мови й страви до пози в ліжку.
Знаменитість описує себе, як дуже відкриту дівчину.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з Playboy намочила свої "булочки" і виставила їх у всій красі: "ти все божественніше"
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з Playboy розкинулася на сонечку, ледь не впустивши бюст: "Танцівниця з..."