Аферисти вдаються до нових методів шахрайства, намагаючись отримати доступ до грошей інших людей
Про це попередив експерт Сергій Голованов, пише РІА.
Так, фахівець з кібербезпеки розкрив новий вид "розводу".
За його словами, шахраї дзвонять з незнайомих номерів і кидають трубку, змушуючи потенційних жертв першими йти на контакт і передзвонювати їм.
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"Це нова історія, рік тому її не було. Зловмисники дзвонять і скидають, щоб обманювати системи автоматичної фільтрації дзвінків", – попередив Голованов.
Для нової схеми зловмисники почали використовувати пули телефонних номерів, які відносяться до Інтернет-телефонії. Адже підміна номера дозволяє шахраям приховувати своє реальне місце розташування, і його складно відстежити.
"Якщо людина передзвонює сама, зловмисники починають використовувати традиційні методи соціальної інженерії: представляються співробітниками Служби безпеки банку, намагаються вивідати конфіденційні дані користувача або переконати перевести гроші на рахунки шахраїв", – підсумував експерт з кібербезпеки в спілкуванні з журналістами.
Раніше ми розповідали про шахраїв, які обдурюють українців під виглядом НБУ.
За даними НБУ, зловмисники пропонують компенсувати гроші, витрачені на боротьбу з хворобою, оплату комуналки та інших послуг на карантині, вони відправляють своїм жертвам повідомлення з посиланням на сервіс, який повідомляє про нарахування великої суми - в окремих випадках повідомляють: "Вам призначена виплата до 50 тисяч гривень".
Щоб отримати цю "виплату", шахраї вмовляють українців оплатити невелику комісію і потім зникають з грошима.
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Як повідомляла Politeka, Рахунки українців обчищають за новою схемою, як врятувати гроші та мобільний номер
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