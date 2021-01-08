Знаменита українська танцівниця Олена Шоптенко показала зухвалий латексний образ судді "Танців з зірками" Катерини Кухар

Як відомо, Шоптенко неодноразово брала участь у популярному танцювальному проекті і навіть посіла перше місце в першому сезоні в парі з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. Як результат, у неї накопичилося багато спільних знімків з учасниками і суддями шоу, одним з яких зірка поділилася з шанувальниками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, фанат попросив Шоптенка показати фото, на якому вона позує з кимось із суддів «Танців з зірками». У відповідь танцівниця поділилася знімком, зробленим з Кухар за лаштунками сьомого сезону.

Хореограф і прима-балерина позують в костюмах кіногероінь з нагоди спец-випуску до Хелловіну. Так, Шоптенко вибрала для себе образ чарівно Харлі Квін, а ось Кухар приміряла роль загадкової Малефісенти. У цьому образі балерина виглядала по-справжньому фатальною красунею: вона позувала в латексному чорному вбранні в обтяжку і з величезними рогами на голові.

У свій час цей образ Кухар буквально підкорив українців.

"Ви, як завжди, прекрасна в будь-якому образі", "Хороша "чортівка", "вам дуже йде цей образ Малефісента!", "Леді-вамп", "у вас приголомшливий образ Малефісенти. Моя оцінка -10", - писали люди в коментарях до фото з ефіру.

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