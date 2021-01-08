На Закарпатті обірвалося життя кардіохірурга
Як передає Politeka.net, про це повідомив його колега Роман Соскида.
Ужгородський лікар Ярослав Раточка пішов з життя 7 січня.
"Несподівано і неждано не стало лікаря нашого центру - Раточки Ярослава Гавриловича. Помер лікар від Бога, завідувач відділенням інтервенційної кардіології, головний обласний експерт з інтервенційної кардіології, який рятував людей від інфаркту, хороша людина, високий професіонал відомий в області і за межами, глибоко віруюча людина", - йдеться в повідомленні.
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