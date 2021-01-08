На Закарпатті обірвалося життя кардіохірурга



Як передає Politeka.net, про це повідомив його колега Роман Соскида.

Ужгородський лікар Ярослав Раточка пішов з життя 7 січня.

"Несподівано і неждано не стало лікаря нашого центру - Раточки Ярослава Гавриловича. Помер лікар від Бога, завідувач відділенням інтервенційної кардіології, головний обласний експерт з інтервенційної кардіології, який рятував людей від інфаркту, хороша людина, високий професіонал відомий в області і за межами, глибоко віруюча людина", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі помер 27-річний онкохірург.

Воловецький Антон Андрійович запам'ятався колегам як досвідчений і порядний фахівець.

Українці в мережі висловили свої співчуття у зв'язку з тяжкою втратою.

"Світла і пам'ять! Царство Небесне. Немислимо, коли втрачаємо таких молодих і кращих. Глибокі співчуття!", "Страшно... Боляче... Немислимо, коли йдуть діти. Світла пам'ять і співчуття рідним", "Співчуваю родині і рідним! Царство небесне і вічна пам'ять. Немає більшого горя, ніж ховати дітей!",- писали небайдужі українці.

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