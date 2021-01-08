Українська гімнастка, учасниця шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінов зізналася, що пов'язує її з футболістом Сергієм Мельником

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву гімнастка зробила на сторінці у себе в Instagram, відповідаючи на запитання шанувальників.

Різатдінова заявив, що сечас з екс-учасником шоу "Танці з зірками" її пов'язують дружні стосунки.

При цьому вона опублікувала фото, яке було зроблено під час виступу на танцювальному шоу.

Різатдінова і Мельник відображені у вельми пікантній позі. Анна обхопила Сергія за шию і прогнувшись, відхилилася назад. Футболіст при цьому тримає оголене стегно партнерки. Вони пильно дивляться в очі один одному.

Відзначимо, в листопаді 2020 року під час спільного виступу на паркеті шоу "Танці з зірками" пара публічно заявила, що перебуває у відносинах. У грудні спортсменка, відповідаючи на питання, чи вийде заміж за Мельника, заявила, що не отримувала від нього такої пропозиції.

Нагадаємо, Анна Різатдінова посіла друге місце в шоу "Танці з зірками 2019", а також повернулася на два ефіри в новий сезон. Гімнастка на проекті була фавориткою Влада Ями.

Сергій Мельник брав участь в" Танцях з зірками " в 2020 році, він покинув проект у чвертьфіналі.

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