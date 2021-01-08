Американська фітнес-модель Ана Чері змусила милуватися фанатів бездоганною фігурою, одягнувшись в тісний спортивний наряд

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Останні кілька тижнів я практично живу в цьому вбранні. Сланцево-сірий-мій улюблений 😍 я вибрала цей колір, тому що він чудово виглядає на будь-якому відтінку шкіри", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Ана Чері постає перед камерою в тісному спортивному вбранні, який ідеально підкреслює її й без того бездоганні форми. Сама красуня грайливо кидається сніжками, поглядаючи в камеру.

"Неможливо відірвати погляд від такої краси", "вау, ось це очі!", "це дуже мило виглядає з боку", "ти можеш посміхатися як завгодно, але по тобі помітно-тобі нудно!", "ось це фігурка. Прямо гітара", - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня позує топлес, прикривши пишний бюст тільки підтяжками, які приховали саму апетитну частину і притиснули пружності.

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