Українцям нагадали про те, що залишиться під забороною на час жорсткого локдауну, який стартував 8 січня і триватиме до півночі 25 числа
На час посилення карантину в країні був введений цілий ряд додаткових обмежень, яких не було раніше, повідомляється в матеріалі РБК-Україна.
Зокрема, під заборону потрапили новорічні та різдвяні ярмарки, які на свята радували українців, а також будь-які масові заходи. Також в країні закрили освітні установи, за винятком дитсадків і спецзаведень, непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади культури, фітнес-центри, басейни і розважальні заклади.
Українцям перестали продавати в магазинах товари, які не належать до категорії дозволених. Також не можна обслуговувати клієнтів в кафе, барах, ресторанах – ці заклади працюють тільки на винос. Потрапила під заборону і робота закладів сфери побутового обслуговування.
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На час локдауну магазинам дозволяється торгувати групами товарів першої необхідності, до яких відносяться:
- продукти,
- засоби особистої гігієни,
- побутова хімія,
- медичні товари та ліки,
- корми для тварин і ветеринарні препарати,
- насіння і захисні засоби для рослин,
- засоби зв'язку,
- друкована преса.
Магазини, в яких не менше 60% площі займають зазначені товари, можуть продовжувати роботу під час локдауну. Також дозволена торгівля тютюновими виробами.
При цьому, під час жорсткого карантину в магазинах не можна буде придбати одяг, взуття, іграшки, сантехніку, текстиль, будівельні матеріали, меблі, побутову техніку, окуляри, ювелірні вироби. Ці товари українцям доведеться або замовляти з доставкою, або купувати в кіосках.
У свою чергу, громадський транспорт продовжує працювати без обмежень. При цьому, наголошується, що в метро можуть обмежити вхід пасажирів на станціях.
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