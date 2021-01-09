Українцям нагадали про те, що залишиться під забороною на час жорсткого локдауну, який стартував 8 січня і триватиме до півночі 25 числа

На час посилення карантину в країні був введений цілий ряд додаткових обмежень, яких не було раніше, повідомляється в матеріалі РБК-Україна.

Зокрема, під заборону потрапили новорічні та різдвяні ярмарки, які на свята радували українців, а також будь-які масові заходи. Також в країні закрили освітні установи, за винятком дитсадків і спецзаведень, непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади культури, фітнес-центри, басейни і розважальні заклади.

Українцям перестали продавати в магазинах товари, які не належать до категорії дозволених. Також не можна обслуговувати клієнтів в кафе, барах, ресторанах – ці заклади працюють тільки на винос. Потрапила під заборону і робота закладів сфери побутового обслуговування.

На час локдауну магазинам дозволяється торгувати групами товарів першої необхідності, до яких відносяться:

продукти,

засоби особистої гігієни,

побутова хімія,

медичні товари та ліки,

корми для тварин і ветеринарні препарати,

насіння і захисні засоби для рослин,

засоби зв'язку,

друкована преса.

Магазини, в яких не менше 60% площі займають зазначені товари, можуть продовжувати роботу під час локдауну. Також дозволена торгівля тютюновими виробами.

При цьому, під час жорсткого карантину в магазинах не можна буде придбати одяг, взуття, іграшки, сантехніку, текстиль, будівельні матеріали, меблі, побутову техніку, окуляри, ювелірні вироби. Ці товари українцям доведеться або замовляти з доставкою, або купувати в кіосках.

У свою чергу, громадський транспорт продовжує працювати без обмежень. При цьому, наголошується, що в метро можуть обмежити вхід пасажирів на станціях.

Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну: "торгувати батарейками...".

Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони: "у супермаркеті буде...".

Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.