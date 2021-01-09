Клієнт розповів про чергові проблеми, з якими зіткнувся в державному Ощадбанку
Як передає Politeka.net, відгук був опублікований на порталі "Мінфін".
За словами чоловіка, йому довелося навіть заблокувати свою карту.
"При спробі оплати комунальних послуг в терміналі відділення Ощадбанку, була вилучена пенсійна карта. Спроби її повернути не мали успіху. Був змушений її заблокувати. Тепер для розблокування я повинен заплатити 30 грн. За что?",- обурюється чоловік.
Також він зазначив, що всьому виною термінал, який
"Термінал уклав при створенні платежів. Поясніть в чому полягає моя вина, за що я повинен платити?",- підсумував незадоволений клієнт.
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Варто відзначити, що представники банку ще не відреагували на подію.
Раніше клієнт поскаржився, що Ощадбанк "по-тихому" ввів комісію при знятті грошей з валютної карти, і його навіть не попередили через СМС. Найцікавіше, що Держбанк паралельно списує з його рахунку абонплату за смс-інформування.
"Який тоді сенс класти кошти на депозит, під, без того маленький відсоток, якщо ще 1% банк забере при знятті готівки?",- задався питанням чоловік.
Нагадаємо, з Ощадбанком проблеми, клієнтам доводиться платити комісію
Як повідомляла Politeka, співробітники Ощадбанку вляпалися в скандал зі зникненням грошей