Відомий український психолог, телеведучий і експерт реаліті-шоу "Супермама" Дмитро Карпачов відповів на питання про те, чи дійсно гроші приносять щастя

Багато хто вважає, що для щастя їм в житті не вистачає саме грошей, або мріє про їх безмежну кількість. Однак, Карпачов вирішив розібратися, чи дійсно багаті люди щасливіші за інших з точки зору психології. Новим постом на цю тему він поділився у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Міркування психолога зводяться до того, що вибравшись з бідності і досягнувши певного рівня доходу, який повністю забезпечує її потреби, людина більше не бачить в грошах колишнє джерело радості.

Ведучий навів результати дослідження американського економіста Річарда Істерліна, який вивчав настрої американців в 1946-1970 роках. Він з'ясував, що при помітному зростанні доходів рівень умовного «щастя» збільшується у бідних людей, але не у середнього класу і багатіїв.

"Тобто, зростання доходу, після досягнення ним середнього рівня не робить людину щасливішою. Цю закономірність назвали "парадоксом Істерліна", - пояснив Карпачов.

Він уточнив, що в певний момент корисність доходу і витрати, пов'язані з його отриманням, досягають рівноваги. Після цього додатковий дохід вже не приносить людині того щастя, яке вона відчувала раніше.

"Простіше кажучи "Щасливий не той, у кого багато. Щасливий той, кому достатньо!",- підсумував свій пост психолог.

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