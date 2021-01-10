Українцям слід готуватися до погіршення погоди і снігопадів

Так, 10 січня в Україні очікується від 2 градусів морозу до 3 тепла, а вже в середині наступного тижня, 14 січня, почнуться морози прийдуть снігопади.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру і радар погоди, на якому можна відстежити зміну погодних умов на кілька днів вперед.

Спочатку все зміниться на Лівобережній Україні. Там очікується мокрий сніг, ожеледиця і сильний вітер. Опади будуть на Чернігівщині та Сумщині. На півдні України також буде сильний дощ.

11 і 12 січня вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла. Сніг очікується в Центральних, Північних і східних областях, за винятком Запорізької, Сумської, Херсонської та Миколаївської областей.

Також опади можливі на Буковині та у Львівській області, а стовпчики термометрів у Києві опустяться до -6, а в Харкові - до -12 градусів. До -14 вже прийде в Україну 13 січня.

Тим часом, згідно з прогнозом Метеопрога, в Україні вже 17 січня очікуються морози до -16.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків середня місячна температура повітря січня становитиме 1-6 градусів морозу, у східних регіонах, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах, очікується 7-8 градусів морозу.

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