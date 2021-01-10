Відома модель Демі Роуз показала себе в ефектних образах

На фото красуня позувала в наряді з великим декольте, в якому можна легко побачити пишний бюст дівчини. Демі взялася рукою за волосся, надаючи знімку ще більшої пікантності, а другою рукою знімала себе на телефон. Роуз доповнила образ невеликим мейкапом і зовсім не соромилася показати себе, завдяки чому кадр вийшов звабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





На другому фото дівчина вже була мокрою і здалася в купальнику. Демі стояла на пляжі і хвалилася пишним бюстом, який не змогла заховати за мотузочками бікіні. Волосся у Роуз залишилися розпущеним, а знімала модель себе сама, хвалячись апетитним тілом максимально близько.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри Демі опублікувала в сторіс, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Такі чудові вигини і гарне обличчя; Чао Демі, як ти сьогодні? Я сподіваюся, що з тобою все в порядку; Оххх Богиня; так, чорт візьми, це вдалий ракурс, леді, ви хороша; чарівний бікіні;; Вау, дитинко !!! ; Мені подобається цей вид; це ідеальна жінка; хороша картинка; дивовижні чудеса природи!; Смакота подана".

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