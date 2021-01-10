Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав іменинницю у своїй родині

Як повідомляє Politeka.net, гуморист поділився новим зворушливим фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Ткач демонструє члена своєї сім'ї, який рідко потрапляє в об'єктиви камер – собаку на ім'я Буся. Як пояснив артист, 10 січня їх улюблениця породи такса відзначає день народження – їй виповнюється вісім років.

"Бусі сьогодні виповнюється 8))) Вітайте малу, ми зачитаємо їй всі привітання", - написав Ткач.

На фото Буся сидить на плечі господаря і дивиться прямо в камеру, а сам комік при цьому забавно витріщається на чотирилапу подругу. Потрібно відзначити, що дружини і дочки артиста на фото не видно.

Шанувальники вирішили порадувати кумира, і почали посилати привітання його собаці. Деякі навіть відзначали, що Буся схожа на господаря.

"Буся, бажаю тобі ніколи більше не губитися", "з днем народження Буся багато солодощів і щоб слухалася своїх господарів", "з днем народження Бусю!) Побільше вкусняшок, міцного таксячего здоров'я, не втрачати нюх, і любові хазяйської!", "Красуня Буся", "Ви з нею схожі", "вітаю, хорошого нареченого їй і собачого щастя", "одне обличчя! Що значить одна сім'я!", "Слон і Моська", - пишуть люди.

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