Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав іменинницю у своїй родині
Як повідомляє Politeka.net, гуморист поділився новим зворушливим фото на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Ткач демонструє члена своєї сім'ї, який рідко потрапляє в об'єктиви камер – собаку на ім'я Буся. Як пояснив артист, 10 січня їх улюблениця породи такса відзначає день народження – їй виповнюється вісім років.
"Бусі сьогодні виповнюється 8))) Вітайте малу, ми зачитаємо їй всі привітання", - написав Ткач.
На фото Буся сидить на плечі господаря і дивиться прямо в камеру, а сам комік при цьому забавно витріщається на чотирилапу подругу. Потрібно відзначити, що дружини і дочки артиста на фото не видно.
"Заміжня" Бузова в небезпечному міні-бікіні осоромилася перед публікою, необачні фото: "Олечка, де твої..."
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
Монатік, Дантес і Влад Яма показали всю свою міць в одних трусах, топ спекотних фото: "Ммм, яке тіло"
Розкрито таємницю загибелі знаменитої супермоделі, про яку говорив весь світ: "Без мами залишилися четверо дітей"
Дивом вдалося вижити: атракціон ледь не забрав життя харків'янки з дитиною, кадри
Шанувальники вирішили порадувати кумира, і почали посилати привітання його собаці. Деякі навіть відзначали, що Буся схожа на господаря.
"Буся, бажаю тобі ніколи більше не губитися", "з днем народження Буся багато солодощів і щоб слухалася своїх господарів", "з днем народження Бусю!) Побільше вкусняшок, міцного таксячего здоров'я, не втрачати нюх, і любові хазяйської!", "Красуня Буся", "Ви з нею схожі", "вітаю, хорошого нареченого їй і собачого щастя", "одне обличчя! Що значить одна сім'я!", "Слон і Моська", - пишуть люди.
Нагадаємо, лупоокий Ткач з "Квартал 95" налякав зовнішністю після затяжних свят: "Спанієль якийсь...".
Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" похвалився красунею-дочкою на відпочинку:" повний кайф!».
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" закотив галасливу вечірку, з'явилися кадри торжества: "З пляшкою в руках...".