Максим Степанов знову пояснив логіку заборон на продаж шкарпеток під час локдауну

Зокрема, він вважає необґрунтованою критику українців щодо заборони на продаж певних товарів або роботу закладів під час локдауну.

Про це глава МОЗ заявив під час брифінгу про ситуацію з коронавірусом (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Постанова про введення жорсткого карантину була прийнята 9 грудня. Ми за місяць затвердили документ про те, що буде можливо в країні, а що ні. Детально розповіли, які товари будуть у вільному продажу і можна буде спокійно їх купувати. Вважаю, що до цих 16 днів, які ми відвели на цей карантин, можна було підготуватися. Точно можна було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час", – переконаний Степанов.

Міністр також додав, що навіть якщо хтось з українців не встиг купити щось таке, це все ще можна зробити за допомогою онлайн-замовлень.

Також глава МОЗ поспішив запевнити, що карантин посилили заради запобігання інфікування українців коронавірусом. Всі карантинні обмеження введені з однією метою - зменшити контакти між людьми. Чим менше заражається, тим менше тих, хто має важкий перебіг захворювання і менше смертей від китайського вірусу.

"Прошу з розумінням до цього ставитися. Давайте дотримуватися карантинних обмежень, не так довго нам залишилося це робити", - резюмував Степанов.

Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.

Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони.

Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.