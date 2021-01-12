Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про готовність

На фото красуня позує в шовковому халатику, який залишила трохи відкритим. Дівчина посміхалася, поки знімала сама себе трохи зверху. Роуз дала можливість зазирнути в декольте і насолодитися пишними "подружками". Волосся у Демі були зібрані в хвіст, а образ модель доповнила легким мейком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Готова почати музичний урок сьогодні ввечері", - написала зірка під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Роуз викинула знімок в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ці форми дійсно дуже великі; мені здається, це дуже гаряче; ти схожа на фентезі історію; добре ок ти дійсно неймовірна жінка; пишні; ви розширюєтеся по горизонталі, залишаються тільки криві лінії; Танк .. неймовірний натиск; шалено красиво; як трофей, сяючий так яскраво і красиво".

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Так, заради спекотного фото Демі одягла білий топ з довгими рукавами і відкритою спиною, а також тісні штани під латекс апетитного карамельного відтінку.

Модель повернулася до камери в півоберта, ніби навмисне дражнячи своїми вражаючими сідницями, значний розмір яких підкреслив обтягуючий наряд.

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