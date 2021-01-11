Українцям пояснили, за яких умов у 2021 році ще підвищать зарплати
Так, в Раду внесли законопроект, що передбачає внесення змін до держбюджету.
Автори документа пропонують збільшити розмір мінімальної зарплати в 2021 році до розміру не нижче фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням сімейної складової і не нижче 60% від середньої заробітної плати.
Тобто, розміри "мінімалки", у разі затвердження законопроекту, повинні виглядати наступним чином:
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- з 1 січня - 7 000 грн;
- з 1 липня - 7 500 грн;
- з 1 грудня - 8 000 грн.
Крім цього, будуть змінені показники зарплати в погодинному розмірі:
- з 1 січня - 42,13 грн;
- з 1 липня - 45,14 грн;
- з 1 грудня - 48,15 грн.
Варто також відзначити, що розмір середньої зарплати за рік зріс на 12,2%.
За даними Держстату, середня номінальна зарплата українців за листопад 2020 року була на 12,2% більше тієї, яку вони отримали за листопад позаминулого року, і склала 11987 грн.
Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників у сфері IT - в середньому 21 тисяча гривень (на 17% більше, ніж позаторік), а найменша - у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (6331 грн, майже на 7% менше стала).
Нагадаємо, що підвищення зарплат торкнеться тільки частини українців, в Мінекономіки видали важливу деталь
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