Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розбурхала фантазію зухвалою позою
Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото із зірковою красунею. На фото ще молода Анджеліна з короткою стрижкою показала себе у всій красі. Джолі була одягнена в мініатюрне плаття на бретельках, яке більше нагадувало ночнушку.
Актриса сиділа в зручному кріслі, широко розставивши ноги. Поза, яку вибрала Джолі, була настільки непристойною, що у її шанувальників знесло дах. Щоб не засвітити нічого зайвого, молода зірка прикрила рукою найпотаємніше.
Варто відзначити, що на одному фото Джолі показала звіриний оскал, чим остаточно звела своїх фанів з розуму. Як відомо, на початку своєї кар'єри Анджеліна славилася такими зухвалими фотосесіями. Саме образ фатальної красуні допоміг їй стати знаменитою актрисою.
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У коментарях під постом стали залишати масу приємних відгуків.
"Так гаряче і так сміливо, спокусливо виглядає, також крута поза, очі і посмішка", «Круто», «Чертовски спокусливо», «дєтка, ти космос», «як тепер заснути?» ,- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, сьогодні 45-річна Анджеліна веде більш скромний спосіб життя. Її вбрання стали стриманими і спокійними.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі задерла платтячко, блиснувши найсолодшими місцями: "з такою не заснеш...".
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі наплювала на пристойність, засвітивши пружний бюст в глибокому декольте:"чудова кішечка".
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі не стала ховати розкішний бюст в глибокому декольте:"Ось це диво".