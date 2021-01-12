Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розбурхала фантазію зухвалою позою

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото із зірковою красунею. На фото ще молода Анджеліна з короткою стрижкою показала себе у всій красі. Джолі була одягнена в мініатюрне плаття на бретельках, яке більше нагадувало ночнушку.

Актриса сиділа в зручному кріслі, широко розставивши ноги. Поза, яку вибрала Джолі, була настільки непристойною, що у її шанувальників знесло дах. Щоб не засвітити нічого зайвого, молода зірка прикрила рукою найпотаємніше.

Варто відзначити, що на одному фото Джолі показала звіриний оскал, чим остаточно звела своїх фанів з розуму. Як відомо, на початку своєї кар'єри Анджеліна славилася такими зухвалими фотосесіями. Саме образ фатальної красуні допоміг їй стати знаменитою актрисою.

У коментарях під постом стали залишати масу приємних відгуків.

"Так гаряче і так сміливо, спокусливо виглядає, також крута поза, очі і посмішка", «Круто», «Чертовски спокусливо», «дєтка, ти космос», «як тепер заснути?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, сьогодні 45-річна Анджеліна веде більш скромний спосіб життя. Її вбрання стали стриманими і спокійними.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі задерла платтячко, блиснувши найсолодшими місцями: "з такою не заснеш...".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі наплювала на пристойність, засвітивши пружний бюст в глибокому декольте:"чудова кішечка".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі не стала ховати розкішний бюст в глибокому декольте:"Ось це диво".