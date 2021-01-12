Віктор Ляшко під час локдауну попередив українців про шахрайство
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко опинився в центрі уваги зловмисників, які почали від його імені просити гроші.
Він закликав українців бути уважнішими і не вірити фейкам. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook Facebook.
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"Друзі, отримали інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї і розповідають про те, що я опинився у важкій ситуації і просять перевести значну суму грошей на рахунок", - написав Ляшко.
Він додав, що на цьому афера не закінчується і українцям починає дзвонити чоловік, який представляється його ім'ям. Ляшко закликає не вірити таким дзвінкам і ні в якому разі не віддавати гроші шахраям.
"Потім дзвонить фейковий Ляшко з такого ж фейкового Телеграм-каналу з моєю особистою фотографією. Аферист розмовляє від мого імені і просить терміново допомогти грошима. Офіційно повідомляю, що це шахрайство. Ніяких телефонних дзвінків від мене не надходило! Будь ласка, відразу перевіряйте інформацію і ні в якому разі не переводьте гроші на рахунки аферистів!"- звернувся головний санітарний лікар до українців.
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