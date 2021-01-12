Україна розглядає можливість введення свідоцтв про проведення вакцинації від китайського віруса

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив на брифінгу про вівторок, 12 січня.

Він пояснив, що з початком пандемії у світі було введено вимогу, згідно з якою іноземець при перетині кордону повинен мати поліс страхування, який покриє лікування від вірусу на території країни в'їзду, а також мати негативний ПЛР-тест.

Після появи вакцини деякі країни замість поліса і тесту просять пред'являти міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації.

"Україна це питання поки розглядає", - зазначив Ляшко.

За його словами, це питання розглядатимуть детальніше, коли з'являться дані, чи зупиняє поширення китайського вірусу вакцинована людина.

Ляшко зазначив, що до пандемії такі свідоцтва видавалися після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки. Вони були необхідні при ппоездках в країни, в яких є ймовірність інфікування лихоманкою.

Разом з тим, Віктор Ляшко зазначив, що імунний паспорт - це зовсім інша справа, і ВООЗ раніше застерігав від його введення.

"Свідоцтво використовується тільки коли людина в'їжджає в іншу країну. Імунний паспорт показує наявність імунітету від коронавірусу, і поки питання про його введення в Україні не стоїть. А питання видання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, воно чітко врегульоване міжнародними медико-санітарними правилами", - заявив він.

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