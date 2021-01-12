Над Камчаткою в Росії вранці 12 січня пронісся метеорит

Однак небесне тіло не долетіло до землі і вибухнуло в атмосфері. Очевидці зняли на відео момент загоряння космічного тіла. На кадрах видно, як водій їде по дорозі вночі і в небі загоряється яскравий вогняний шар. Він пролітає крізь хмари, спалахує, освітивши нічне небо, і тут же згасає.

Відео моменту опублікували на YouTube-каналі "Новини Кам 24" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За даними інфразвукової станції в селищі Начики вони з'ясували, що метеорит увійшов в земну атмосферу в районі західного узбережжя Камчатки. Перед руйнуванням його рух тривав 55 секунд.

"Попередня оцінка сигналу дає підстави припускати, що діаметр об'єкта був менше 10 метрів, а енергія вибуху перебувала в межах 1-5 кілотонн тринітротолуолу", – розповіли вчені.



Також раніше повідомлялося, що за підрахунками вчених, в рік на Землю падає близько 16 тонн великих метеоритів. Так називається кам'яно-металева маса, яка "приземлилася" на поверхню планети. Ті великі камені, які не досягають Землі, називаються метеороїдами або астероїдами.

Однак більшість метеороїдів не долітають до поверхні планети, просто згораючи в її атмосфері.



Нагадаємо, до Землі на величезній швидкості мчить астероїд.

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