З'явилися подробиці вибуху петарди на території дитячого садка №7 "Подоляночка" у Вінниці

Так, в. о. заступника начальника Вінницького районного управління поліції з превентивної діяльності Василь Стаховський під час прес-конференція повідомив, що пристрій міг потрапити на територію дитсадка випадково під час новорічних свят.

«У нас немає підстав вважати, що хтось спеціально це зробив, щоб комусь нашкодити. Це можуть бути залишки після новорічних урочистостей. В саду є камера відеоспостереження, де знайшли предмет, ми будемо вивчати відеозаписи. За попередньою інформацією, ми вважаємо, що петарду хтось викинув з балкона сусіднього будинку. Вона відразу не вибухнула і залишилася в такому стані на території дитячого садка», - заявив він.

Також Стаховський додав, що всю територію дитсадка уважно обстежили, але більше нічого підозрілого не знайшли.

"Це не саморобна петарда. Діти почали її розпаковувати, в результаті чого вона вибухнула. Це був такий незначний вибух", - уточнив представник поліції.

У свою чергу, одна з виховательок розповіла, що вибухівку знайшли діти, вона була схожа на м'ячик-стрибунець, передає ТСН. Жінка вирішила, що малюки відшукали цей "м'ячик" серед іграшок. Вони взяли його на гірку, після чого той "випав з рук або його стукнули відерцем" і в результаті стався вибух, сказала вихователька.

В результаті НП постраждали два шестирічних хлопчика і п'ятирічна дівчинка, але їх травми незначні.

"Хлопчик шести років отримав забій п'ятого пальця лівої стопи. Інший хлопчик шести років-термічний опік першого ступеня площею до 1% нижньої частини правого передпліччя і середини лівої гомілки. Дівчинка п'яти років-опік правої гомілки середньої частини теж першого ступеня, це поверхневий опік площею до 1%», - заявити директор Департаменту охорони здоров'я міської ради Олександр Шиш.

Він зазначив, що допомогу дітям надали на місці, від госпіталізації батьки відмовилися. Зараз фізичний стан дітей не викликає занепокоєння, однак їм знадобилася допомога психологів.

Проводиться розслідування за ч.1 ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

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