Курортний сезон в Буковелі в самому розпалі, незважаючи на введення жорсткого карантину по всій країні

Як передає Politeka.net, обстановку на українському курорті показали в сюжеті "ICTV"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



На опублікованих кадрах видно, що сотні відпочиваючих ігнорують соціальну дистанцію і носіння масок



Кафе, ресторани і сувенірні ринки - працюють і мало хто дотримується карантинних правил.

Журналістам вдалося знайти єдину людину, яка одягла маску в черзі.



"Вчора ще більше народу було. Самі бачите - люди не дотримуються дистанції на підйомник, плюс на ньому щільно сидимо", - поділився хлопець.

Дівчина Ярослава приїхала в Буковель з Чехії, де карантин посилили ще жорсткіше, ніж в Україні.

"Тут теж повинен бути локдаун, але ніхто нікому нічого не говорить, нікому нічого не треба. Там (в Чехії - ред.) все закрито, там на вулицю не можна виходити - тільки в магазин і в аптеку", - поділилася дівчина.

Деякі українці, навіть обурювалися такою пильною увагою до відпочиваючих.

"Припиняти. Ходіть і заздріть мовчки. Весь інтернет роздули своїм локдауном. Хто перехворів - той перехворів. Я вже давно перехворіла і жива", - обурилася одна з жінок.

Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.

Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони.

Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.