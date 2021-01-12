Український психолог і екс-учасниця "Танців з зірками" Наталія Холоденко розповіла, що необхідно людям для фінансового успіху в житті

Як передає Politeka.net, вона поділилася особистим досвідом на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця). За словами психолога, насамперед потрібно усвідомити свою неспроможність і почати змінюватися.

"У той момент, коли ти визнаєш себе "бідняком", починаєш з цього приводу не виправдовуватися, а якось зізнаватися, що щось не так. У цей момент є шанс щось поміняти, щось поліпшити. Всі хочуть щось накопичити. Це прекрасно, коли ми з вами накопичуємо, але від накопичень ми не стаємо більш захищеними", - підкреслила Наталія Холоденко.

Ведуча каналу "Україна" додала, що не варто заздрити багатим людям, які вже чогось домоглися в житті. Таке ставлення тільки затуманює розум і заважає зосередитися на власному розвитку, хоча спочатку може стати мотивацією.

"Багато ненависті до багатих людей. Ненависть, оцінка і засудження їх поведінки знищує можливість вчитися у цих людей. Розвиток неможливий без образ на якомусь етапі, принаймні у мене так було. Люди зневажають багатих, в більшості своїй всі хочуть навчити, кому і куди, на яку благодійність потрібно витратити гроші, які понад мінімальної життя. І це причина, чому все так складно, правда, є такий опір", - зазначила психолог. - "Що б ти не купив-це потрібно підтримувати, оплачувати. Дорога машина коштує дорогого обслуговування, дорога квартира-Комуналка буде висока, податки, ще щось. Тому ідея, що у когось "склалося"-складається у тих, хто складає, збирає. Перемагає більш наполегливий, навіть не кращий".

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