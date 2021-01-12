Американська ікона стилю і бізнесвумен Кім Кардашьян показала стилній образ під час вечірньої фотосесії

Кім звикла до уваги за багато років участі в різних і власному шоу-модель постійно критикують, копіюють її образи або обговорюють нові колекції її білизни. З недавніх пір Кардашьян не тільки займається косметикою, але ще і створює коригуючий білизни для жінок з різними фігурами.

Не забуває модель і про себе, постійно показуючи в Instagram фото з відпочинку. Вечірня фотосесія Кім в басейні підкорила фанатів. Фото, на якому модель позувала в купальнику зі зміїним принтом і заплела довге волосся в косу, високо оцінили в мережі, відзначивши ідеальну шкіру зірки.

Як відомо, Кім активно бореться із зайвою вагою, підтримуючи себе у формі, постійно чистить організм і боїться зіпсувати режим. В цілому, знімок вийшов вельми пікантним, адже модель в басейні вип'ятила бюст, не бажаючи скромничати, адже довго приводила себе в форму.

"Ти неймовірна; чудово; Чарівниця; Ось це так! 👏 ; я люблю тебе вічно; що за волосся 🤩; дуже жарко; нічна пустощі і плавання 🤣 підступна жінка; Petrovicc se napalio 💦; Губами ніби шепоче; навіть стилістам подобаються її волосся; з ким ви веселитеся?; Ідеальна жінка в бікіні», - пишуть фанати.

Як відомо, довгий час Кім працює над створенням нової нижньої білизни. Зірка почала випускати нові колекції, розробивши його з експертом в області коригуючого одягу, нарешті "дійсно працює". Тепер сама модель завжди приміряє всі новинки на собі і незмінно хвалиться особистими фото в Instagram.

Цей раз не став винятком – Кім поділилася серією фото і зазначила, що розуміє проблеми своїх фанатів, оскільки не раз стикалася з важкодоступністю коригуючого білизни.

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