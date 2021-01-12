У січні на українців обрушиться потужна магнітна буря, яку проблемно перенесуть метеозалежні люди

Відзначається, що новий удар буде затяжним і досить сильним. Як повідомили в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, геошторм обрушиться на Землю з 17 по 20 січня, пише «РБК-Україна».

Відомо, що всі три дні буря буде досить потужною. Геомагнітна активність безсумнівно відіб'ється на самопочутті людей.

За словами медиків, в першу чергу, магнітні бурі небезпечні і важко переносяться людьми з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами, літніми людьми. Нелегко доводиться і метеочутливим людям. Навіть у здорових людей, за словами медиків, в ці дні може погіршитися самопочуття і розболітися голова. Поширеними симптомами є слабкість і безсоння.

"Щоб уберегтися від впливу магнітної бурі, слід в ці дні особливо уважно стежити за здоров'ям", - зазначають медики, рекомендуючи стежити за тиском, пульсом і серцевим ритмом.

Щоб симптоми були менш помітними рекомендується відмовитися від вживання алкоголю і шкідливої, важкої їжі. Відмовтеся від тренування і фізичної активності. Також варто виділити більше часу на сон. Для розслаблення можна прийняти ванну.

Варто відзначити, що слідом за січневою бурею піде наступний удар по Землі 1 і 2 лютого.

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