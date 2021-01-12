У січні на українців обрушиться потужна магнітна буря, яку проблемно перенесуть метеозалежні люди
Відзначається, що новий удар буде затяжним і досить сильним. Як повідомили в лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, геошторм обрушиться на Землю з 17 по 20 січня, пише «РБК-Україна».
Відомо, що всі три дні буря буде досить потужною. Геомагнітна активність безсумнівно відіб'ється на самопочутті людей.
За словами медиків, в першу чергу, магнітні бурі небезпечні і важко переносяться людьми з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами, літніми людьми. Нелегко доводиться і метеочутливим людям. Навіть у здорових людей, за словами медиків, в ці дні може погіршитися самопочуття і розболітися голова. Поширеними симптомами є слабкість і безсоння.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Фаворитка Ями з "Танців з зірками" в шортиках, що ледь прикривають сідниці, виконала свою мрію: "Вкрадуть!"
Госпіталізований Чапкіс розкрив свій діагноз, ситуація важка: "Тепер лежу в..."
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."
"Щоб уберегтися від впливу магнітної бурі, слід в ці дні особливо уважно стежити за здоров'ям", - зазначають медики, рекомендуючи стежити за тиском, пульсом і серцевим ритмом.
Щоб симптоми були менш помітними рекомендується відмовитися від вживання алкоголю і шкідливої, важкої їжі. Відмовтеся від тренування і фізичної активності. Також варто виділити більше часу на сон. Для розслаблення можна прийняти ванну.
Варто відзначити, що слідом за січневою бурею піде наступний удар по Землі 1 і 2 лютого.
Нагадаємо, що знайдена планета-двійник Землі, вчені показали неймовірні кадри:"це те, що ми так довго шукали".
Як повідомляла Politeka, до Землі несуться три небезпечних астероїда, з'явилося попередження NASA: що і в які дати відбудеться.
Також Politeka писала, що вчені знайшли шлях для подорожей по Сонячній системі, людство за крок від мрії: "це дозволить...".