Українців чекають нові обмеження після завершення січневого локдауна

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1". Він уточнив, що в Україні на сьогоднішній день карантин встановлено до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень з 8 до 24 січня.

Міністерство охорони здоров'я вже планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

"Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, що стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", — повідомив глава МОЗ.

Степанов запевнив, що карантин, який діє до 24 січня, припиняти не будуть. Крім того, подовжувати жорсткі заборони не планують.

Локдаун може бути повторений, якщо "буде надкритична ситуація".

"Якщо буде різке зростання захворюваності коронавірусом. Йдеться про можливість медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Втім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю воно відбувається", - заявив Максим Степанов.

Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.

Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони.

Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.