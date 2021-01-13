71-річна Алла Пугачова знає, як дивувати своїх вірних шанувальників

Нове фото з примадонною з'явилося в Instagram-акаунті, присвяченому життю російських зірок.

Так, стало відомо, як саме Алла Пугачова відзначила vинуле Різдво.

За інформацією ЗМІ, 71-річна примадонна відзначила свято в колі близьких подруг і здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

На опублікованому фото можна побачити помолоділу Аллу Пугачову, яка в розкішній шубці виглядає як дівчинка, а зухвалий образ доповнює яскрава сумочка і її худенькі ноги.

"Свіженька фото Алли Борисівни. Примадонна відзначила Різдво в компанії близьких подруг. Струнка. Схоже, в новорічні свята олів'є та іншими вкусняшками не грішила, як ми", - йдеться в підписі до опублікованого в Instagram знімку Алли Пугачової.

Публікація припала до душі фанатам і вони завалили примадонну десятками лайків.

Раніше ми розповідали, як Алла Пугачова похвалилася новою стрижкою.

Зіркова сім'я запросила в свій розкішний особняк б'юті-майстра, який навів порядок Гаррі і Максиму Галкіним.

Пізніше з'ясувалося, що змінилися і Алла з Лізою. Спадкоємиця шоумена і Примадонни похвалилася, що їй вкоротили кіски, а потім перед об'єктивом покрутилася і 71-річна Пугачова.

"І мені кінчики підстригли, і мені", - заявила примадонна в кадрі.

Нагадавши, нічні розваги Алли Пугачової без дітей і Галкіна злили в мережу, Примадонну не впізнати

Як повідомляла Politeka, Пугачова полізла обніматися з Галкіним прямо за столом, почуття не згасають

Також Politeka писала, що Пугачова публічно присоромила Максима Галкіна