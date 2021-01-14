В Україні можуть скоротити кількість депутатів



Комітет з питань правової політика порекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект №1017 про зменшення конституційного складу ВРУ з 450 до 300 народних депутатів, передає портал "Чесно".



Таке рішення підтримало 17 з 22 членів комітету.



Для прийняття законопроекту Верховною Радою знадобиться 300 голосів.







Нагадаємо, даний законопроект був внесений в Раду 29 серпня 2019 року і був прийнятий у першому читанні.

Документ передбачає скорочення депутатів до 300 осіб і обрання парламенту за пропорційною системою.

Зазначимо, що в грудні 2019-го ці зміни підтримав Конституційний суд України.

У рішенні КСУ зазначалося, що ці норми "не спрямовані на ліквідацію незалежності або порушення територіальної цілісності України, не передбачають скасування і обмежень прав і свобод людини і громадянина".



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