В Україні можуть скоротити кількість депутатів
Комітет з питань правової політика порекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект №1017 про зменшення конституційного складу ВРУ з 450 до 300 народних депутатів, передає портал "Чесно".
Таке рішення підтримало 17 з 22 членів комітету.
Для прийняття законопроекту Верховною Радою знадобиться 300 голосів.
Нагадаємо, даний законопроект був внесений в Раду 29 серпня 2019 року і був прийнятий у першому читанні.
Документ передбачає скорочення депутатів до 300 осіб і обрання парламенту за пропорційною системою.
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Зазначимо, що в грудні 2019-го ці зміни підтримав Конституційний суд України.
У рішенні КСУ зазначалося, що ці норми "не спрямовані на ліквідацію незалежності або порушення територіальної цілісності України, не передбачають скасування і обмежень прав і свобод людини і громадянина".
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