У новому випуску "Супермама" учасниця вразила суперниць своєю поведінкою і манерою виховання дитини

Другий сезон популярного українського телешоу» Супермама " продовжує дивувати новими учасницями. Цього разу в четвірці беруть участь за почесне звання виявилися: мама-красуня, Монтессорі-мама, мама-танцівниця і мама-актриса. Третьою, чий будинок відвідували суперниці, виявилася молода мама, яка любить танцювати тверк.

Третя учасниця проекту Анна є тренером по тверку, тому дівчина запросила учасниць подивитися на свою студію, потанцювати разом з нею і поглянути на її виступ теж.

Як і очікувалося, багатьом учасницям не сподобалося захоплення Анни і мама-Монтессорі, яку не злюбили шанувальники проекту на Ютуб, розкритикувала дівчину. Яскраве вбрання дівчини, як і колір волосся, також здивувало деяких мам.

У той же час її 3-річна дочка Регіна росте справжньою модницею, яка навіть танцює тверк разом з нею і знімає забавні відео, що здивувало суперниць. Через зайнятість, молода мама мало приділяє зовнішньому вигляду дівчинки і займається її вихованням. Також через роботу Анна залишає маленьку дочку одну вдома, що спантеличило і Дмитра Карпачова.

Під час ревізії суперниці Анни відзначили, що дівчина багато працює і одружена з молодим арабом, який живе за її рахунок. Чоловік ніде не працює, в той час як Аня трудиться до самої ночі. Також чоловік зізнався, що вже не раз штовхав дівчину, піднімав на неї руку.

У мережі засудили критику учасниці мами-Монтессорі і підтримали Анну, заявивши, що тій треба приділяти увагу дитині, але кинути такого чоловіка:

"Відмінна фігура, де целюліт? Ось рижуха заздрісна 😂; живе у неї вдома, не працює і б'є її і дитини. М-Так, король; ніде не нормально піднімати на жінку руки; Аня, якщо ти прочитаєш це-йди від цієї людини!; Увага дитині дуже мало приділяється, і звичайно не можна її залишати одну без уваги близьких, це злочин, але вона багато працює..; У три роки алфавіт не всі діти знають . Нічого такого немає; Аня і хороша, але на дитину вона тупо забила".

Нагадавши, учасниця реаліті" Супермама " змушує сина вищипувати брови і робити б'юті-процедури.

Як повідомляла Politeka, схудла психолог шоу "Половинки «показала вагітний живіт:»розлучилася з чоловіком".

Також Politeka писала, що психолог Наталія Холоденко розкрила головний секрет успіху в будь-якій справі: «важливо не що ти робиш, а…»