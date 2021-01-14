Українцям пояснили, до чого готуватися

Українців чекають нові штрафи за порушення, які пов'язані з українською мовою

Вже з 16 січня в Україні діятиме нормативний акт, який стосується сфери обслуговування. Так, тепер до споживачів, згідно з ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повинні скрізь звертатися українською мовою.

Таким чином українська мова стане обов'язковою для підприємств та установ усіх форм власності, приватних підприємців (ФОП), суб'єктів господарювання, які обслуговують споживачів, у тому числі й інтернет-магазинів, пише РБК.

Також українською потрібно буде спілкуватися у сфері освіти, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Крім того, українською повинні будуть друкувати цінники, технічні характеристики, інструкції, меню, маркування, квитки і так далі. Інформація може дублюватися іншими мовами, але її обсяг не повинен перевищувати обсягу української.

Якщо закон порушується, то можна скаржитися керівнику або менеджеру. Плюс - відправити лист на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови.

Якщо склад порушення буде доведений, то винуватця чекає спочатку попередження. При повторному порушенні за рік - протокол і штраф у розмірі 300-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 5100-6800 грн).

Варто зазначити, що в законі йдеться - якщо споживач просить звернутися до нього іншою мовою, то це можна зробити щодо примирення сторін

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