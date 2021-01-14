Шведська модель Ельза Хоск, яка є ангелом Victoria's Secret, похвалилася розкішною зовнішністю

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня, яка зараз знаходиться на останніх місяцях вагітності, опублікувала Селфі. Модель блиснула ідеальною зовнішністю - красивим обличчям з веснянками і блакитними очима. Крім цього, в кадр потрапила частина бюста зірки, який за час вагітності пристойно збільшився.

Образ білявої красуні доповнили різнокольорові прикраси на шиї.

"Думаю про наступний прийом їжі", - пожартувала Ельза.

У коментарях її фото викликало масу відгуків. Їй залишили багато компліментів.

"Я люблю тебе, Ельза", "Люблю намиста. Ти найкрасивіша дівчина в світі! Ти чудова", "Королева", "Фантастична", "жодна сторінка журналу не поділяє цю красу... Коли справа доходить до моделі, перше, що спадає на думку, - це Кендалл, Белла, Джіджі. А побачити цю красу ніде», "Хахаха занадто мило", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск показала кругленький животик. Модель без краплі сорому задерла светр, показавши пристойний животик. Внизу на Ельзі виднілися піжамні вільні штани. Судячи з усього, зараз Хоск вибирає виключно комфортний одяг.

Нагадаємо, що Ельза Хоск без білизни грайливо розстебнула джинси:"неперевершена".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск не змогла утримати всю красу в блузці:"завжди чудово".

Також Politeka писала, що Ельза Хоск без трусиків показала вершину ніжності:"Богиня".