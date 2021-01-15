Кількість жертв землетрусу магнітудою 6,2, який напередодні стався в Індонезії, зросла до 26 осіб
В результаті події обвалилася будівля лікарні в місті Мамуджу, передає агентство France-Presse з посиланням на представника місцевої рятувальної служби.
За його даними, під уламками стін і будівельним сміттям може перебувати приблизно десять осіб.
"Лікарня знищена. Вона обрушилася. Пацієнти і персонал лікарні опинилися під завалами, ми проводимо їх евакуацію», - повідомив рятувальник.
Сильний землетрус стався в індонезійській провінції Західний Сулавесі. Епіцентр землетрусу розташовувався в 139 кілометрах на північний захід від міста Паре-Паре, його вогнище залягав на глибині десять кілометрів.
Землетрус тривав не більше 7 секунд.
Раніше індонезійське агентство повідомляло, що, за попередніми даними, виявилися пошкоджені 62 будинки, медичний центр і військовий офіс в Мамуджу, офіс губернатора провінції Південний Сулавесі. У трьох місцях сталися зсуви, вони заблокували головну дорогу між Мамуджу і Маджене. За повідомленням Reuters, постраждали ще два готелі і торговий центр.
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