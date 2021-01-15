Кількість жертв землетрусу магнітудою 6,2, який напередодні стався в Індонезії, зросла до 26 осіб

В результаті події обвалилася будівля лікарні в місті Мамуджу, передає агентство France-Presse з посиланням на представника місцевої рятувальної служби.

За його даними, під уламками стін і будівельним сміттям може перебувати приблизно десять осіб.

"Лікарня знищена. Вона обрушилася. Пацієнти і персонал лікарні опинилися під завалами, ми проводимо їх евакуацію», - повідомив рятувальник.

Turut berduka untuk musibah #gempamajene, semoga sodara kita yang terkena musibah di sana diberi keselamatan dan dikuatkan. #PrayForSulBar Sulawesi barat. pic.twitter.com/PCSqAhV8vi — capung rimba (@CapungRimba) January 15, 2021

Сильний землетрус стався в індонезійській провінції Західний Сулавесі. Епіцентр землетрусу розташовувався в 139 кілометрах на північний захід від міста Паре-Паре, його вогнище залягав на глибині десять кілометрів.

El sismo se produjo poco después de la medianoche del jueves, con epicentro a seis kilómetros al noreste de la ciudad de Majene y a una profundidad de 10 kilómetros, precisó la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia. pic.twitter.com/fb98AC5ayE — Humana Radio® (@HumanaNoticias) January 15, 2021

Землетрус тривав не більше 7 секунд.

Inna lillahi wainna ilaihi rojiun



Gempa besar Jumat dinihari tadi di Majene, Sulbar, magnitudo 6,2. Kantor gubernur hancur, rumah sakit luluh-lantak, hotel ambruk, entah rumah-rumah rakyat.



Bencana ya Allah... air mata tak henti menetesi negeriku.#GempaMajene#PrayforSulbar pic.twitter.com/eoH8rNtgZC — anak kampung sawah (@maymarmas) January 14, 2021

Раніше індонезійське агентство повідомляло, що, за попередніми даними, виявилися пошкоджені 62 будинки, медичний центр і військовий офіс в Мамуджу, офіс губернатора провінції Південний Сулавесі. У трьох місцях сталися зсуви, вони заблокували головну дорогу між Мамуджу і Маджене. За повідомленням Reuters, постраждали ще два готелі і торговий центр.

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