У Житомирі люди прорвалися в будівлю облради
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував очевидець Володимир Михалець в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Якщо депутати не розуміють проблем своїх виборців, то виборці йдуть до них", - йдеться у підписі до відео.
Причиною протесту місцевих жителів стало підвищення тарифів на комунальні послуги.
Люди прорвалися крізь охорону і увірвалися в приміщення.
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Також відомо, що протестувальники заблокували зал засідань для подальшого обговорення ситуації, що склалася.
За даними місцевих журналістів, в акціях беруть участь близько 250-300 осіб.
Зазначимо, що протести проти триває в різних куточках України. Люди блокують дороги і пікетують будівлі облрад у багатьох містах.
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