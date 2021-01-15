Відома актриса Анастасія Шульженко, яка стала популярною після роману з Тарзаном, показала свої вміння в спортзалі

На кадрі зірка бачила в повітрі, тримаючись за гімнастичні полотна. Дівчина вигнулася назад, а голова була внизу. Анастасія хвалилася новим елементом, який вдалося їй розучити. Шульженко була в топі і чорних штанях, а волосся зібрала в хвіст, щоб не заважали. Кадр вийшов ефектним і захоплюючим, адже фігура у актриси викликає захват. Про це пише Politeeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже сотню лайків і написали кілька коментарів:

"Нормальний прогин!", "люблю твій талант!".

А один з шанувальників вирішив задати питання: "класна річ? Або так собі".

Шульженко вирішила відповісти на нього:"дуже крута, у мене викликає поросячий захват, для дівчаток саме те)".

Раніше ми повідомляли, що актриса Анастасія Шульженко продовжує радувати фанатів в соцмережах.

У короткому відео можна побачити знімки Анастасії Шульженко, зроблені за допомогою фільтра"малювання на піску".

І на одному з кадром коханка Тарзана постала в прозорих мереживах і показала, на що зазіхнув скандально відомий стриптизер.

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