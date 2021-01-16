Українцям пояснили, що буде з субсидіями після перегляду тарифу на газ для населення

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів в. о. голови Міненерго Юрій Вітренко.

На тлі обмеження цін на газ до позначки в 6,99 грн/кубометр, він вирішив прокоментувати ситуацію з пільгами для населення.

За словами Юрія Вітренка, щоб вистачало на усіх субсидій, була обмежена риночна ціна.

"Це ринкова міра з точки зору того, що кожен постачальник, якщо він не хоче за такою ціною продавати, може не поставляти, ми не примушуємо. Не хочете-не поставляйте. Тоді буде "постачальник останньої надії", це" Нафтогаз", а він без примусу вже сказав, що за такою ціною готовий поставляти. Якби не обмежили, то тоді, дійсно, виплачувати субсидії, коли ціна 11, 12, трильйон доларів-держава не може. Ці обмеження якраз забезпечили, щоб вистачало субсидій для людей", - підкреслив виконуючий обов'язки глави Міненерго в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали, що українцям будуть по-новому нараховувати субсидії на комуналку.

Вже після Нового року в управліннях соцзахисту перестали приймати заявки на отримання допомоги з оплати комуналки, подати їх можна тільки трьома способами.

Тепер з 1 січня побутові споживачі зможуть подати заяву на субсидію на офіційному сайті Мінсоцполітики, в державному додатку "Дія" і в адміністраціях місцевих громад - там створили спеціальний відділ для прийому документів на оформлення соціальних допомог.

Нагадавши, Правила оформлення виплат-субсидій різко змінилися

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