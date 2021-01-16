Українцям загрожує штраф за обслуговування не державною мовою

Як передає Politeka.net, 16 січня, в Україні набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".



Тепер представники сфери послуг повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.

Крім того, цінники, інструкції, технічні характеристики, маркування, меню, квитки тощо повинні також бути українською.

Порушникам загрожує штраф 5100-6800 грн. Штрафувати зможуть без рішення суду, але не раніше, ніж через півтора року.



Мовний омбудсмен Тараса Кремінь зазначив, що клієнт може попросити персонал перейти на іншу мову.

"Коли клієнт приходить в супермаркет за продуктами, до перукаря підстригтися або в аптеку за ліками, то на порозі його зустріне персонал, який повинен звернутися державною мовою. Якщо клієнт захоче спілкуватися російською, угорською, румунською – ніхто цього не забороняє", - пояснив чиновник.

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