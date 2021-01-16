Українці все ще можуть претендувати на карантинні виплати від держави
Про це інформує прес-служба Кабінету Міністрів.
Повідомляється, що уряд виділив кошти на завершення виплат одноразової матеріальної допомоги по 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам.
Зі спецфонду, який був створений в рамках державного бюджету на 2021 рік, направляється 201 мільйонів.
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Дана постанова була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів 13 січня.
В урядовій постанові йдеться, що кошти виділяються Міністерству соціальної політики для завершення надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.
Як відомо, програму, що передбачає виплату українським підприємцям по 8 тисяч на карантині, затвердили ще в грудні.
Компенсацію за карантин можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів і ФОПи, якщо, основний КВЕД відноситься до тих, щодо яких вжито карантинних заходів.
Щоб отримати 8 тисяч, українцям потрібно було подати спеціальну заявку з 14 до 21 грудня 2020 року на порталі "Дія" або через Мобільний додаток "Дія".
Після подачі заявки система" Дія " автоматично перевірить, чи підпадає працівник або ФОП під критерії для виплати компенсації, і за цими грошовими виплатами звернулися понад 700 тисяч осіб.
Нагадавши, Виплата компенсацій на карантині: хто може розраховувати на гроші
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