Українці все ще можуть претендувати на карантинні виплати від держави

Про це інформує прес-служба Кабінету Міністрів.

Повідомляється, що уряд виділив кошти на завершення виплат одноразової матеріальної допомоги по 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам.

Зі спецфонду, який був створений в рамках державного бюджету на 2021 рік, направляється 201 мільйонів.

Дана постанова була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів 13 січня.

В урядовій постанові йдеться, що кошти виділяються Міністерству соціальної політики для завершення надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.

Як відомо, програму, що передбачає виплату українським підприємцям по 8 тисяч на карантині, затвердили ще в грудні.

Компенсацію за карантин можуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів і ФОПи, якщо, основний КВЕД відноситься до тих, щодо яких вжито карантинних заходів.

Щоб отримати 8 тисяч, українцям потрібно було подати спеціальну заявку з 14 до 21 грудня 2020 року на порталі "Дія" або через Мобільний додаток "Дія".

Після подачі заявки система" Дія " автоматично перевірить, чи підпадає працівник або ФОП під критерії для виплати компенсації, і за цими грошовими виплатами звернулися понад 700 тисяч осіб.

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