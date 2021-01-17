Долар продовжить падати по відношенню до гривні і в неділю, 17 січня

Згідно з прогнозом, опублікованим на сайті Нацбанку, американська валюта незначно втратить в ціні. Варто відзначити, що відповідний курс на всі вихідні був представлений в п'ятницю, 15 січня.

Так, порівняно з попереднім банківським днем курс долара впав на 1 копійку і склав 28,05 гривень. Таким чином, він залишається вище 28 гривень за долар, протримавшись нижче цієї планки всього один день за минулий тиждень – 14 січня (27,97).

У свою чергу, курс євро виріс на 3 копійки і досяг позначки в 34,01 гривні.

Таким чином, можна відзначити, що 2021 рік для гривні починається з більш-менш стабільного курсу. А в найближчому майбутньому експерти прогнозують подальший обвал долара.

Так, фахівці повідомляють, що курс американської валюти в першому кварталі 2021 року проб'є психологічну позначку в 28 грн/$ і знизиться до 27,6 грн/$.

Банкіри пояснюють такий прогноз ситуацією на зовнішніх товарних ринках, у тому числі зростанням цін на зерно і сталь, і як наслідок – збільшенням валютної виручки.

Крім цього, відновлення співпраці з МВФ позитивно вплине на тенденцію зниження курсу долара.

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