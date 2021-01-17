Долар продовжить падати по відношенню до гривні і в неділю, 17 січня
Згідно з прогнозом, опублікованим на сайті Нацбанку, американська валюта незначно втратить в ціні. Варто відзначити, що відповідний курс на всі вихідні був представлений в п'ятницю, 15 січня.
Так, порівняно з попереднім банківським днем курс долара впав на 1 копійку і склав 28,05 гривень. Таким чином, він залишається вище 28 гривень за долар, протримавшись нижче цієї планки всього один день за минулий тиждень – 14 січня (27,97).
У свою чергу, курс євро виріс на 3 копійки і досяг позначки в 34,01 гривні.
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Каменських в ляльковому міні-бікіні блиснула сідницями, Полякова не стрималася: "Боже, яка..."
Осадча без макіяжу і з брудною головою вразила зовнішнім виглядом в літаку: "Катю не впізнати"
Зірку "1+1" Таран екстрено прибрали з ефірів, що сталося з улюбленицею глядача: "Ми не зустрінемося..."
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
Таким чином, можна відзначити, що 2021 рік для гривні починається з більш-менш стабільного курсу. А в найближчому майбутньому експерти прогнозують подальший обвал долара.
Так, фахівці повідомляють, що курс американської валюти в першому кварталі 2021 року проб'є психологічну позначку в 28 грн/$ і знизиться до 27,6 грн/$.
Банкіри пояснюють такий прогноз ситуацією на зовнішніх товарних ринках, у тому числі зростанням цін на зерно і сталь, і як наслідок – збільшенням валютної виручки.
Крім цього, відновлення співпраці з МВФ позитивно вплине на тенденцію зниження курсу долара.
Нагадаємо, долар зірветься вниз, гривня відвойовує позиції: Нацбанк повідомив, чого чекати від курсу валют.
Як повідомляла Politeka, долар готує несподіваний удар, в НБУ засмутили свіжим прогнозом: чого чекати від курсу валют.
Також Politeka писала, що долар проб'є психологічну позначку, НБУ здивував курсом валют: що буде з гривнею.