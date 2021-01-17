Умови нарахування субсидій на оплату комуналки змінилися з 1 січня 2021 року, тепер не всі зможуть отримати допомогу від держави
Зокрема на державну допомогу не можуть розраховувати українці, загальна площа житла яких перевищує 120 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному особняку, пише Хвиля.
Крім того, на субсидію теж можна не розраховувати, коли один з членів домогосподарства володіє приватним автомобілем, виробленим менше п'яти років тому.
Також на субсидії не варто розраховувати, якщо один з членів сім'ї протягом останнього року перед зверненням за субсидією купував земельну ділянку, квартиру або будинок, автомобіль, а також будь-які товари на суму понад 50 тисяч гривень.
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Про субсидії можуть забути і ті, хто не повернув на вимогу органу соціального захисту переплати за попередньою субсидією. До того ж державну допомогу не нададуть громадянам, які мають заборгованість по аліментах понад трьох місяців.
Також раніше повідомлялося, що українцям будуть по-новому нараховувати субсидії на комуналку.
Тепер з 1 січня побутові споживачі зможуть подати заяву на субсидію на офіційному сайті Мінсоцполітики, в державному додатку "Дія" і в адміністраціях місцевих громад - там створили спеціальний відділ для прийому документів на оформлення соціальних допомог.
Нагадаємо, правила оформлення виплат-субсидій різко змінилися.
Як повідомляла Politeka, субсидії на комуналку: у Мінсоцполітики розкрили, кому призначені пільги.
Також Politeka писала, що правила нарахування субсидій кардинально змінилися, кого торкнуться нововведення з 1 січня.