Хто ризикує більше за інших...

Умови нарахування субсидій на оплату комуналки змінилися з 1 січня 2021 року, тепер не всі зможуть отримати допомогу від держави

Зокрема на державну допомогу не можуть розраховувати українці, загальна площа житла яких перевищує 120 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному особняку, пише Хвиля.

Крім того, на субсидію теж можна не розраховувати, коли один з членів домогосподарства володіє приватним автомобілем, виробленим менше п'яти років тому.

Також на субсидії не варто розраховувати, якщо один з членів сім'ї протягом останнього року перед зверненням за субсидією купував земельну ділянку, квартиру або будинок, автомобіль, а також будь-які товари на суму понад 50 тисяч гривень.

Про субсидії можуть забути і ті, хто не повернув на вимогу органу соціального захисту переплати за попередньою субсидією. До того ж державну допомогу не нададуть громадянам, які мають заборгованість по аліментах понад трьох місяців.

Також раніше повідомлялося, що українцям будуть по-новому нараховувати субсидії на комуналку.

Тепер з 1 січня побутові споживачі зможуть подати заяву на субсидію на офіційному сайті Мінсоцполітики, в державному додатку "Дія" і в адміністраціях місцевих громад - там створили спеціальний відділ для прийому документів на оформлення соціальних допомог.

Нагадаємо, правила оформлення виплат-субсидій різко змінилися.

Як повідомляла Politeka, субсидії на комуналку: у Мінсоцполітики розкрили, кому призначені пільги.

Також Politeka писала, що правила нарахування субсидій кардинально змінилися, кого торкнуться нововведення з 1 січня.