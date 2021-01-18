Відома українська співачка Юлія Саніна розчулила щирим фото в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Юлія Саніна щедро ділиться не тільки плодами своєї творчості на сцені, ще вона обожнює присвячувати численну армію своїх шанувальників в особисте життя.

Цього разу, мабуть, в пориві ностальгії у Юлії з'явилося бажання показати спонтанний знімок в Instagram.

Співачка позує серед інтер'єру - локацією для імпровізованого фотосету стала спальня. Юлія Саніна одягла просту кофтинку молочного відтінку. Макіяж - ніжний і освіжаючий, в рожевих тонах з шимерними блискучими тінями.

Але головна родзинка її образу - фільтри, завдяки яким співачка ідеально гармоніювала з навколишньою обстановкою. Так, за допомогою фільтрів вона перетворилася на прекрасну лісову фею - прикріпила зеленуваті крила, золоту корону з білим каменем і ельфійські вушка. До всього іншого її очі стали ще більше чарівними і блакитними - цей ефект просто бомбічний.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімком, адже його Саніна опублікувала у своєму Instagram-Stories.

Але ми не сумніваємося, що знімок повинен сподобається багатьом фанатам співачки, які не залишили б без уваги красу Саніної.

Нагадаємо, що катастрофа у Юлії Саніної з "Танців з зірками", щиросердне зізнання.

Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" загуляла з чоловіком, ошелешивши нестандартним образом.

Також Politeka писала, що скандал Саніної і Дімопулос на "Танцях з зірками" отримав продовження, всі вирішили гроші.