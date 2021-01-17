Колишня дружина Потапа Ірина Горова показала себе і своїх дітей під час екзотичного відпочинку на Мальдівах

Нове фото вона виклала у себе в Instagram-акаунті, пише Politeka.net.

Як відомо, з Потапом у Горової є спільний син-11 річний Андрій, також у Ірини є старша дочка Наташа.

Нещодавно жінка вирушила зі своїми дітьми на райські острови, де активно проводить зимову відпустку, а також розслабляється на березі Індійського океану. Не забуває Горова періодичний викладати фотознімки і ділиться своїми враженнями від відпустки.

На останньому фото Ірина з дітьми відображена в сірих костюмах для дайвінгу, а в публікації вона розповіла, як пройшло занурення у воду.

"Сьогодні дайвілі, @natashka.gorovaya боялася, що будуть хворіти вушка, але пересилила себе і була вражена красою підводного світу, @potapchiq рвався в бій, але дав собі час дослухати інструктора до кінця і на глибині знав, як продувати вушка на глибині, випускати воду з маски і занурився на 14 метрів! А це його 2 заплив тільки", - розповіла вона.

"Думаю це і є щастя-бачити, як твої ростуть і пізнають красу світу, природи і неймовірного сімейного щастя) любіть своїх діток і насолоджуйтеся кожною хвилиною поруч з ними🥰», - зазначила Горова.

Фолловери відразу ж залишили захоплені коментарі під фото, зазначивши, що їм дуже йдуть ці костюми.

"Красива мама і красиві діти☺️", " дуже мило!) добре виглядайте в цих костюмах!", "Іхтіандр і русалочки", - пишуть в мережі.

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