Син Наташі Корольової і Тарзана присвятив пісню екс-чоловіку матері

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував пост з розповіддю про створення нової пісні. Він зізнався, що знайшов вінілову платівку «Дельфін і русалка», яка надихнула його на створення продовження історії.

"Мама розповідала що Ігор Ніколаєв придумав цю казкову Істрію в 1991 році, і для величезної кількості людей ця пісня стала культовою! Мене дуже надихнула історія пов'язана з цією піснею", - розповів Архип.

За словами хлопця, він захотів створити свою історію, яку втілив у життя разом з мамою.

"Спасибі Ігорю Ніколаєву за цю дивовижну, красиву казку про кохання яка надихає і захоплює!",- додав Глушко.

Варто відзначити, що в новій пісні співається про те, що дельфін і русалка залишилися разом і щасливі. Показово, що пісня була опублікована в день народження Ігоря Ніколаєва. У мережі прем'єра пісні викликала бурю коментарів.

«Так...Наташа вміє вітати і дивувати. Шикарний подарунок Маестро!", "Ігор Ніколаєв міг бути твоїм батьком", "шановна Наташа, синуля твій дорогоцінний просто підкорив серця нашого оточення. Молодець! Здивував! Все дивовижно в словах, виконанні, та ще до дати народження Маестро", - пишуть користувачі Мережі.

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